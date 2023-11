Někteří fanoušci Sparty poničili stadion ve Vítkovicích, škoda jde do statisíců

Vítkovickou arénu si na zápasy Baník pronajímá, který teď společně s vlastníkem stadionu bude celou situaci řešit. „Tyto záležitosti musí vždy řešit nájemce, v tomto případě Baník, protože oni si od nás přebírají stadion, když si ho pronajímají. Když nastanou nějaké škody tohoto typu, tak je to záležitost klubu. My to tedy s nimi budeme samozřejmě řešit, předpokládám, že oni zase v rámci nějakých pojistek svých. Je to škoda způsobená v rámci jejich akce. My jsme ti, kdo to bude muset opravit, ale škody budeme vymáhat po nájemci,“ informoval Handl.