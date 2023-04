Nenahraditelný, jiného takového hráče česká liga nemá. Experti se klaní před Matějovským

V prosinci už bude záložníkovi s báječnou kopací technikou dvaačtyřicet. Nic to ale nemění na tom, že když vykouzlí na zeleném pažitu nečekanou přihrávku, experti žasnou a mladší hráči v dresu soupeře možná s otevřenou pusou zírají, jak je tohle možné. I když jsou rychlejší, Matějovský je tímhle způsobem prostě přehraje na plné čáře. „Zrychluje myšlenkou," přitaká Mareš.

Jak přesně taková situace vypadá? Matějovský zvedne hlavu a má jasno, co provede. „Suchomel a Ladra běží, tady je do nohy Kušej, Škoda je volný hlavičku, tomu to nakonec hodí a je z toho gól," vcítí se do role boleslavského špílmachra. „Myšlenka je rychlejší než balon i soupeřův hráč."

Mladoboleslavský Vasil Kušej si říká o velké angažmá. Debata v pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Šéf fotbalové sekce Jan Malý souhlasí, že je Marek Matějovský výjimečný. „Pochopitelně musí mít kolem sebe hráče, co se nabídnou. Fyzicky už tak rychlý nebude. Nemůže závodit s dvacetiletými kluky," říká realisticky.

Přímák s bývalým fotbalovým reprezentantem Pavlem MarešemVideo : Sport.cz

Co přesně musí hráč mít, když touží získat výsadní postavení špílmachra týmu? „Musí vidět," říká jednoduše Mareš a tvrdí, že záblesky fotbalových věcí ala Matějovský občas předvede v lize Patrik Žitný. „Spoustu let jsem to nevnímal, ale ve třiceti mi došlo, že velký fotbal se nehraje tak, že se dívám na spoluhráče, ale hraju naslepo," tvrdí a vzpomíná, jak byli všichni paf, když viděli Tomáše Rosického v sestřizích z Premier League a jeho kouzelné přihrávky. „To se nedá naučit, ale právě tak hraje i Marek Matějovský."

Kluby se pochopitelně snaží rozpoznat, zda má někdo tyhle výjimečné vlastnosti. Výsledek je ale nejistý. „Kluby třeba otestují sto hráčů a tuhle vlastnost nemá nikdo. A pak to najednou jeden předvede a s tím je třeba dál pracovat. Dostane zadání, aby se nedíval na hráče, ale má něco zahrát," líčí nadšeně bývalý reprezentant.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ondřej Petrák z Bohemians a Marek Matějovský z Mladé Boleslavi během utkání 25. kola Fortuna ligy, Bohemians 1905 - Mladá Boleslav, hrané 12. března 2022 v Praze.

Právě kvůli těmto dovednostem si podle Mareše Marek Matějovský zahrál na Ostrovech nejvyšší soutěže. „Kvůli tomu, co umí, působil v Anglii. Je náročné takového hráče najít a nevím, zda u nás teď existuje. Asi ho máme, ale jeho rozvoj trvá dlouho," naznačuje Mareš, v čem je výjimečnost zkušeného záložníka středočeského týmu.