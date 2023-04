PŘÍMÁK: Křetínský pod palbou! Znehodnotil výkon Sparty, na český fotbal to vrhá špatné světlo

Pavel Mareš chápe, že Daniel Křetínský chce udělat maximum pro Spartu a chce, aby byl tým maximálně úspěšný. Jenže všechno má své meze a tady bohatý podnikatel přestřelil. „Za mě jde o absolutní selhání pořadatelské služby, i když je to na Spartě, kde pořadatelskou službu platí Daniel Křetínský. Měly by být nějaké zákony, které prostě platí. A pustit majitele klubu do kabiny rozhodčích? Sám pan Křetínský by to prostě neměl udělat," nešetří kritikou bývalý fotbalový reprezentant.

Podle Mareše je jasné, že chce v pozici šéfa klubu udělat maximum, touží, aby byla Sparta úspěšná. „Ale on je Daniel Křetínský. Když tam půjde, všichni ho vidí a všichni to řeknou. Tam by neměl jít Tomáš Rosický ani Tomáš Sivok. Během zápasu by tam prostě neměl jít nikdo. Tohle by se nemělo stávat na žádném stadionu," tvrdí přesvědčivě Mareš.

Negativně vnímá počínání Daniela Křetínského i novinář Malý. „Je to absolutně špatně, ať ta forma byla sebeslušnější, ať tam říkal cokoliv. Dojem je hodně špatný. Když přijde jeden z nejmocnějších mužů v českém fotbale o poločase do kabiny rozhodčích, na sudí to pochopitelně působí. Může jim vrtat hlavou, jestli něco udělali blbě, zapůsobí to na ně," nepochybuje šéf fotbalové sekce na Sport.cz. „Vrhá to pak špatné světlo na český fotbal, který se pořád sbírá ze skandálů z minulosti," mrzí Malého.

VAR by měl na jaře v české lize zasahovat méně. Je to i trend UEFA, říká šéf rozhodčích Radek PříhodaVideo : Sport.cz

Podle disciplinárního řádu LFA za to hrozí Křetínskému zákaz činnosti až na tři měsíce nebo "výkon fotbalově prospěšné činnosti, popřípadě i peněžitá pokuta až do výše 50 000 korun". Pavel Mareš si myslí, že ať bude verdikt jakýkoliv, osobně miliardáře nezasáhne. „Všechny zmíněné tresty jsou pro Daniela Křetínského úsměvné. Potrestaný byl český fotbal a Sparta za to, že tam vůbec šel. Nevím, o čem přemýšlel. Musí si uvědomit, že je Sparta sledovaná. Tím, že jde za rozhodčími, tak to vypadá, jako kdyby tam chtěl něco dělat. Sudí napsal něco do zápisu, ale my nevíme, co tam dělal," kroutí hlavou bývalý fotbalista.

„Na český fotbal to nevrhá dobré světlo. Děláme VAR, pracujeme s rozhodčími, chceme, aby kluby hrály evropské poháry, chceme posunout nároďák na EURO. Všichni chtějí, aby se český fotbal posouval, ale tohle český fotbal neposunulo," tvrdí Mareš.

Disciplinární komise zasedá až ve čtvrtek, do té doby se prý letenský klub nebude k celé kauze vyjadřovat. „Pro Spartu je to nepříjemné, asi ví, že to je problém, že to neměli dělat. To by si měl Daniel Křetínský uvědomit sám. U tak zkušeného člověka, co se pohybuje roky ve fotbale... Nedovedu si představit, že by se někde v cizině tohle stalo," dodává Mareš.