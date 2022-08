Neuvěřitelné číslo! Nejstarší hráč fotbalové Fortuna ligy překonal metu 400 utkání

„Je jak blázen, ani za mlada mu to takhle neběhalo. Prostě to v sobě má a klobouk dolů před ním. Jsme rádi, že je s námi," vtipkoval jediný střelec Bohemians proti Spartě Petr Hronek. „Železný muž. Říkal, že teď už žádné počty zápasů nemá, bude si jen dohrávat. Tak padesát startů ale ještě dá," dodal s úsměvem.

Josef Jindřišek, 41 let, 400. prvoligový zápas... 🎩 pic.twitter.com/3eNus1oLog

Jindřišek nakoukl mezi českou fotbalovou elitu až ve dvaadvaceti. V srpnu 2003 mu tehdejší jablonecký trenér Vlastimil Palička dal důvěru na posledních sedm minut duelu s tehdejším Synotem (dnešním Slováckem). V pětadvaceti odešel do Olomouce, hostoval v druholigovém Fulneku. Pak přišla zima 2009 a první přesun do Bohemians. Do Ďolíčku si ho tehdy vybral kouč Pavel Hoftych. Od té doby odehrál za Pražany přes 300 utkání.