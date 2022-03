Nic nevzdáváme, ale v derby toho od nás bylo málo, uznává Pešek

Slavii už v sezoně dvakrát porazili, do třetice se však radoval rival. Sparta tak reálně znovu vypadává z boje o titul.

„My nic nevzdáváme, budeme bojovat do konce. Ještě je před námi dost kol, budeme věřit do poslední chvíle. Ale teď už to bude dost náročné," líčí Jakub Pešek své pocity pro klubovou televizi.

Polského rozhodčího chválily po derby Sparta i SlaviaVideo : Sport.cz

Výhra sešívaných je zasloužená. „Nevstoupili jsme do derby dobře, Slavia byla aktivnější. První půli jsme měli zvládnout lépe, hlavně jsme jim neměli dovolit první branku," vadí Peškovi.

Nástup do druhého poločasu měli hosté nadějnější. „Určitě, řekli jsme si toho v kabině dost. Chtěli jsme přidat, věděli jsme, že s nimi můžeme hrát. Že šance přijdou. To se stalo, jenže jsme je nevyužili. Strašně nás to mrzí," lituje český reprezentant.

Právě on byl ke snížení nejblíže. Z těžkého úhlu trefil s přispěním gólmana Koláře tyč. „Náznaky tam byly, ale... Moje střela do tyče byla úplně z úhlu, nevím, jestli byl někdo pode mnou a mohl jsem to ještě řešit lépe přihrávkou. Bylo toho ale málo," uznává Pešek.

Šťastný David Hovorka. Takhle nějak jsem si návrat představoval, děkuju všem!Video : Sport.cz, SK Slavia Praha

Slavia byla na koni, Spartu možná brzdila i únava ze středečního pohárového prodloužení s Jabloncem.