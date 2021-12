Nikdy jsem nesnil o zahraniční akademii, říká klenot Středočechů

Každý kluk, který začne hrát fotbal, sní o startech v Lize mistrů a nejlepších soutěžích světa. Nejsem výjimkou, osobně bych si chtěl vyzkoušet německou bundesligu. Ale mým prvním fotbalovým cílem byly odjakživa ligové starty v dresu Boleslavi a tenhle cíl pořád trvá. Ideálním scénářem by bylo stabilní místo v základní sestavě Boleslavi, velký úspěch v podobě postupu do evropských pohárů a následně přesun do zahraničí. Vím, že jsou to sny odvážné, ale makám pro ně každý den.