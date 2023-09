Nostalgie půjde stranou, Vrba touží obrat Plzeň o body. Nebudeme betonovat, plánuje zlínský kouč

„V Plzni mám samozřejmě pořád spoustu známých. Stále je to pro mě trochu odlišné utkání než s jinými mužstvy. To musí teď ovšem jít stranou. V současnosti trénuju Zlín a udělám maximum, abychom uspěli. Nutně to potřebujeme,“ uvědomuje si devětapadesátiletý Vrba před utkáním, v němž bude mít jeho celek od 15 h výhodu domácího prostředí.

I tak však čeká Ševce mimořádně náročné střetnutí. „Je to podobné jako bychom hráli se Spartou nebo Slavií. Plzeňští usilují dlouhodobě o titul nebo aspoň o pohárové příčky. I v této sezoně patří k hlavním aspirantům na ligové prvenství. Uděláme ale všechno pro to, abychom jim nějaký bodík vzali,“ předsevzal si.

Vrba věří, že Zlíňanům prospěla reprezentační pauza. „V prvním týdnu jsme pořádně potrénovali. A ve druhém už jsme se pečlivě připravovali na víkendového soupeře. Rozhodně nebudeme jen betonovat. Pokud chceme něco uhrát, musíme být aktivní. Hodláme se inspirovat domácím zápasem se Spartou, z něhož jsme sice vyšli bodově naprázdno, avšak k remíze jsme byli hodně blízko,“ připomněl bývalý reprezentační kouč.

Nespoléhá se, že by v poslední době rozjetou Plzeň mohlo přibrzdit to, že měla nyní řadu fotbalistů v různých reprezentačních výběrech. „Má tak zkušený tým, že to nebude mít na její výkon žádný vliv,“ předpokládá Vrba.