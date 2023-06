Nový majitel Plzně vydělal miliony na myčkách aut

Sedmapadesátiletý Švýcar Dellenbach, vyučený automechanik, pracoval deset let jako týmový manažer v motoristickém sportu. V 90. letech rodák z Basileje vstoupil do klubu milionářů díky provozování sítě myček aut. Od roku 2010 se intenzivně věnuje rozvoji mladých fotbalistů, před třemi lety se stal šéfem mládeže FC Basilej.

V roce 2022 vstoupil kapitálově do rakouského prvoligového klubu TSV Hartberg, kde buduje a řídí velkou akademii, které je přirovnávána k proslulé akademii Red Bull Salzburg. Což však Dellenbach odmítá.

Švýcar je navíc předsedou SV Lafnitz (2. rakouská liga). Od pátku si k tomu všemu přibral funkci člena představenstva plzeňské Viktorie. „Společně s akademií v Laufnitzu, která disponuje dvěma týmy (landesliga a druhá liga), Hartbergem a Viktorií Plzeň zapadá vše naprosto ideálně do našeho výchovného konceptu. Mladí talentovaní hráči dostávají skvělou příležitost, aby se přes akademie a spolupráci profesionálních týmu dokázali prosadit a udělat mezinárodní kariéru. Přesně to je naše filozofie," uvedl Dellenbach. S Hartbergem a Lafnitzem tak bude Viktoria sportovně i finančně propojená.

„Máme bohaté zkušenosti z fotbalové branže, které chceme nyní využít ve prospěch Viktorie Plzeň. Je to pro nás obrovská výzva, kterou nyní s pokorou přijímáme. Těšíme se na novou sezonu i na to, až poznáme všechny partnery klubu. Vzhledem k tomu, co se zde podařilo vybudovat, k nim chováme obrovský respekt a budeme chtít naše vztahy ještě posílit," řekl Bruckner.