Nový Robben na scéně! Lístky na Slovan by pocítila moje peněženka, těší se Haraslín na los

„Připravovali jsme se na to, ale v konkrétní okamžik je to na bránícím hráči, aby situaci vyhodnotil líp a vystál, pustil ho třeba víc do osy, kde by měl být zajištěný. Po hráčích asi trochu půjdu, protože jsme to měli vyřešit defenzivně líp. Lukáš to ale udělal velmi dobře a utkání rozhodl," lituje bývalý kouč Sparty.

„V kabině se o losu samozřejmě bavíme, dostat ale můžeme kohokoliv a nijak to neovlivníme. Naším cílem je probojovat se do Ligy mistrů. Kdybychom dostali Slovan, tak by to byl pro mě určitě speciální zápas, který by možná pocítila i moje peněženka, jelikož by se spousta lidí ozvala kvůli lístkům. (úsměv) Musíme udělat vše pro to, abychom postoupili dál," ujišťuje Haraslín.