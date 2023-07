Vorel nadchl Priskeho, rozhodnutí o brankářích ovšem padne v Rosického kanceláři

„Pojďme se soustředit na zápas. Vorel měl skvělou přípravu..." poukázal asistent Luboš Loučka před utkáním pro O2 TV Sport. Zdá se však, že Spartě by se mohl vrátit nejen Kovář na další hostování z Manchesteru United, ale možní také Vaclík, který je volný.

Zůstane Matěj Kovář ve Spartě? Pořád je to možné, říká Tomáš RosickýVideo : Sport.cz

Vorel chytal za Spartu v lize vůbec poprvé a podal jistý výkon. „Co dál s brankáři? To je otázka pro Tomáše Rosického, ne pro mě, omlouvám se. Jsem šťastný, jak Vorel zachytal, byl velmi dobrý, velmi klidný. Těžký zápas před vyprodanou Letnou, musel předvést několik zákroků. Jsem za něj rád také s ohledem na to, že v minulé sezoně strávil až příliš času na lavičce," říká trenér Brian Priske.

Letenští jinak zvítězili ve stylu dejte míč Haraslínovi, on už se postará... Slovenský křídelník se postaral o obě branky, v obou případech po svém typickém individuálním zakončení. „V generálce jsem měl podobné šance, jsem rád, že mi to padlo v ligové premiéře. Je dobře, že první gól jsme dali brzy, chtělo to pojistku, což se také povedlo. Máme nový gólový song. Vybrali jsme ho v kabině společně s kluky, snad se divákům bude líbit a víc je nakopne," usmívá se Lukáš Haraslín.