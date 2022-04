Obránce Gebre Selassie neskrýval po prohře s Olomoucí zklamání. Bude pokračovat v Liberci?

Liberec však neprožil povedenou sezonu. Bude 35letý obránce pokračovat? „Tuším, ale teď není ten správný moment, protože teď to nebylo opravdu nic moc," hlesl zklamaně po jasné prohře 0:2 v domácí odvetě.

Pokud se nestane nic nenadálého, se Slovanem by měl smlouvu pravděpodobně prodloužit, poslední zápas však musel jeho víru v lepší budoucnost nahlodat. Pro Sigmu byli Severočeši až příliš snadným soustem. Doma vyhráli 1:0 a dominovali i na severu Čech, kde zvítězili s přehledem 2:0.

„Zaslouženě jsme prohráli po velmi špatném výkonu, zejména v prvním poločase. Sigma vedla a nemusela se pak hrnout dopředu. Stejně jako v minulém zápase čekala na brejky do naší otevřené obrany, kdy to v uvozovkách smrdělo a takhle dali i druhý gól," řekl zklamaně zkušený obránce.

„Pak jsme se z toho dostali. Začali jsme se trochu soustředit i na náš herní projev, a myslím, že ten se zlepšil, ale bohužel nám nevycházela koncovka a na to jsme v posledních zápasech trochu dojížděli. Soupeři měli jednodušší styl. Opticky jsme možná lépe kombinovali, ale poslední zápasy máme v útočné třetině máme velké rezervy. Přes léto máme opravdu na čem pracovat," poznamenal.

„Jsem rád, že po strašném začátku, kdy se nám sypalo opravdu všechno, se nám to podařilo otočit, a uhráli jsme dobré výsledky. V podstatě až do posledního kola základní části jsme hráli o první šestku. Byla to náročná sezona, jsme rád, že jsme se z té situace dostali, ale končit takhle je špatné. Mohli jsme vypadnout, ale hlavně výkon je zklamáním," přiznal.