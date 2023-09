Odchod Lingra? Slavia už našla náhradu, myslí si Rajnoch. Řešení všechny překvapilo

Nedávný odchod Ondřeje Lingra do nizozemského Feyenoordu vystavil fotbalovou Slavii do nečekaných problémů. Jak již v probíhajícím ročníku nahradit nepostradatelného muže, který patřil k nejproduktivnějším hráčům týmu a svůj vliv měl i mimo zelený pažit? Podle fotbalového experta Jana Rajnocha se řešení už našlo.„Myslím si, že už to je a vyšlo to plynulo. Vrátil se Honza Bořil, což je klasický grázlík, kterého člověk musí mít rád,“ rozebírá situaci v pořadu Přímák bývalý profesionální hráč. Dvaatřicetiletý obránce Bořil je totiž důležitým článkem i v kabině.

Odchod Lingra a změny v kádru Slavie. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Článek Pro čtyřiadvacetiletého Lingra vysněný přestup, naopak pro pražský celek další trable při skladbě základní sestavy. Sešívaní totiž najednou přišli o hráče, který se loni podílel na celé řadě důležitých branek a získaných bodů. Fotbalový expert Jan Rajnoch v pořadu Přímák už za čtyřiadvacetiletého šikulu našel v podobě po zranění navrátivšího Jana Bořila, který se přitom na hřiště podíval po téměř dvou letech. „Znám ho, když přišel jako dorostenec do áčka Mladé Boleslavi. Je to klasický grázlík, kterého člověk musí mít rád. Bylo to vidět i v nedělním zápase proti Jablonci, kdy svou střelou krásně připravil vyrovnání pro Holeše," připomíná Rajnoch duel, ve kterém Slavia po remíze 1:1 letos poprvé v lize přišla o body. PŘÍMÁK s bývalým ligovým fotbalistou Janem RajnochemVideo : Sport.cz Pozice na hřišti je ale značně odlišná. Zatímco Bořil hraje levého obránce, Lingr nastupoval jako ofenzivní hráč. „Je potřeba, aby tomu týmu někdo dal energii a entuziasmus. Nebo když nastoupí Van Buren, který nadzvedl nejen tým, ale i stadion. Myslím si, že tady Slavia náhradu našla," říká bývalý hráč Sparty či Mladé Boleslavi. Bořil, který se vrátil po vážném zranění kolena, je zárukou dobré nálady i mimo pažit. „Je u něj důležitá role v kabině. Když Ondřej Lingr odcházel, tak Jindřích Trpišovský zdůrazňoval i ten jeho vliv mimo hřiště. Dokázal ten tým zbláznit, což je důležitá role Honzy. Slavii se vrátil v naprosto pravý čas," souhlasí redaktor Sport.cz Martin Mls. Slavia poprvé ztratila v lize. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Novinky Náhrada se podle všeho hledá i mimo klub. Pražané mají údajně mít zájem o českobudějovického útočníka Quadriho Adedirana, který by mohl sloužit právě jako varianta za Lingra. „Slavie ho nepotřebuje. Je to kvalitní hráč, určitě bych ho sledoval, ale on potřebuje hrát. Když půjde do Slavie, tak se bude půl roku hledat. Tihle mladí kluci potřebují hrát. Určitě bych šel variantou nekupovat, nebo si ho předpřipravit," nabízí varianty Rajnoch v pořadu Přímák.