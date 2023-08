Kuchta a Sparta? Excesy tam byly už ve Slavii i jiných klubech, říká Rajnoch

Že se na spojení Jana Kuchty se Spartou něco zadrhlo, o tom nemusíte pochybovat. Český reprezentant byl neodmyslitelnou součástí vyhlášeného letenského útočného trojzubce (Haraslín, Kuchta, Čvančara). To platilo v minulé sezoně. Čvančara si vystřílel bundesligové angažmá a v posledních duelech chybí na hrotu i Jan Kuchta. Zájem o jeho služby měl dánský FC Midtjylland, podle všeho se ale minuly finanční představy obou klubů o transferu. Už to je ale jasným signálem, že se něco stalo, a šanci dostává letní posila Olatunji.

Moderátor Aleš Svoboda z O2 TV připomíná, že oficiálně jsou příčinou zdravotní problémy hráče. Rajnoch se jen usměje. „Víme, jak to u Honzy občas je. Byly tam nějaké excesy uvnitř týmu, už ve Slavii nebo i dříve. Hodně by mě zajímalo, jak to je. A nechci o tom mluvit,“ dodává. Proslýchá se, že se mohl Kuchta dostat do sporu s některým ze spoluhráčů, což by mohl být problém, a trenér Priske proto nechává hráče mimo sestavu.