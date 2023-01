Odchod odchovanců mi vadí, na vychvalované cizince jsem moc zvědavý, říká legenda Sparty

Bývalý reprezentant a držitel stříbrné medaile z mistrovství Evropy v roce 1996 prožil vrchol své kariéry v 90. letech ve Spartě, když na Letné mistrovský titul patřil ke slušnému bontonu. Později tam jako mládežnický trenér dohlížel i na své syny Martina a Christiana, z nichž už ani jeden v klubu nepůsobí.

Martin Frýdek starší logicky drží palce spíše odchovancům než zahraničním akvizicím.

„O třech nových cizincích tady slyšel málokdo. Nedokážu říct, jestli půjde o hráče do základní sestavy, nebo spíše o rozšíření konkurence," netají internacionál.

Fotbalový pořad Přímák na Sport.cz, hostem byl bývalý reprezentant Martin Frýdek.Video : Sport.cz

Během kariéry byl čiperným záložníkem, takže ho zaujalo, že právě do středu pole přicházejí jak Kairinen z norského Lilleströmu, tak Laci z francouzského Ajaccia. Naopak Jan Fortelný zamířil na další hostování, tentokrát do Olomouce.

„Musím říct bohužel, protož Honza je jedním z odchovanců. Je stejně starý jako Christian (ročník 1999), patří ke klukům, které jsem v mládeži vedl. Pravdou je, že na začátku sezony šanci dostal a neprosazoval se tak jako předtím v Teplicích. Přesto je mi hrozně líto, že zase odchází. Je cílevědomý, technický, má přehled," přemítá Frýdek starší.

„Ale než aby se trápil, asi je lepší odejít do Olomouce. Tam se prosadí," věří expert.

Nové tváře na prvním tréninku v roce 2023 🔵🟡🔴 #acsparta pic.twitter.com/ljJqE69oyB — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 3, 2023

Na odchodu je i další záložník Michal Sáček (26), nejdéle souvisle sloužící sparťan v áčku. „Slyšel jsem, že má svolení hledat si angažmá. To samé, odchody odchovanců mě bolí a vadí mi. Beru to i podle Martina. Sáčis pro Spartu hodně udělal, pokaždé se snažil odvést maximum," soudí autor památného gólu proti Marseille.

Při dlouhodobém zranění Ladislava Krejčího mladšího odehráli na podzim většinu zápasů ve středu zálohy mazák David Pavelka a Lukáš Sadílek, letní posila ze Slovácka.

„Sadílek je bojovník, do všeho jde naplno. Nejvíc jsem si ho ale všiml díky jeho dlouhým autům. Jako trenér rozhodně nečekám, že zrovna kolem něj by se hra Sparty měla točit. To samé Pavelka. Zkušený a bojovný, ale ani u něj kreativitu dopředu nevidím," hodnotí Frýdek starší.

Upoutávka na 22. epizodu podcastu Kopačky na hřebíku. Hostem ve studiu byl Martin FrýdekVideo : Sport.cz

Teď jim konkurenci vytvoří Kairinen a Laci. „Oba jsou hodně vychvalovaní, tak jsem na ně zvědavý. Sparta by měla dělat hráče, co na to mají a mančaftu něco dají. Je zvláštní, že třeba Kamenovič v Laziu vůbec nehrál, takže se ho klidně zbavilo," krčí rameny.

Sparta je po podzimu v ligové tabulce třetí, ztrácí sedm bodů na Plzeň a pět na Slavii. Pokud jde o střed zálohy, hodně se upíná k návratu Krejčího mladšího, který při svém mládí 23 let odehrál na podzim pouze dva soutěžní zápasy.