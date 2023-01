Profesionál silný v soubojích i snadné sousto pro rychlá křídla. Italové představují posilu Sparty

„Kamenovič je obětavý hráč, vyloučení z prvního týmu Lazia si nenechal příliš vstoupit do hlavy. Choval se opravdu profesionálně. Tvrdě na sobě pracoval, věřil ve své schopnosti, o kterých chtěl Sarriho přesvědčit. V kabině působil pozitivně, vytvořil si mezi spoluhráči mnoho kamarádů," představuje novou tvář týmu z Letné Apollo Heyes z italského webu The Laziali .

Srb přišel do Sparty oficiálně na půlroční hostování, kluby jsou však domluveny, že zůstane až do léta 2024. V posledních měsících toho ale moc neodehrál, nastoupil pouze do druhé půle květnového klání s Hellasem Verona a poté do přátelských zápasů.