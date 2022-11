Odepisovaný kanonýr je senzací! Experti žasnou, kdo je naopak zklamal?

Největší překvapení první poloviny základní části Fortuna ligy? Experti mají jasno. Plzeň na prvním místě tabulky očekávali, stejně jako to, že jí na záda bude dýchat Slavia a třetím do party, byť s odstupem poněkud vyšším, bude Sparta. Že ale po patnácti odehraných kolech nejvyšší soutěže povede tabulku střelců odepisovaný kanonýr Jakub Řezníček ze Zbrojovky Brno, to je pro mnohé šok. „Kdo by tohle čekal, že bude mít deset gólů" přiznává redaktor Sport.cz a Práva Jiří Lizec v pořadu Přímák na Sport.cz.

Fortuna liga má za sebou patnáct kol, kdo nejvíce překvapil experty? Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Článek Čtyřiatřicetiletý Řezníček střílí góly dlouhá léta, že ale po postupu Zbrojovky Brno do nejvyšší soutěže bude na hrotu takhle řádit, o tom se nemohlo nováčkovi snad ani zdát. „Funguje tam spolupráce s talentovaným Ševčíkem. Ten dal sedm gólů a má pět asistencí, branek dal víc než naposledy ve druhé lize," upozorňuje Lizec. Trenér reprezentace do 17 let Petr Havlíček si pro změnu všímá skvělých výkonů vršovických Klokanů, kteří po patnáctém kole okupují pro ně nečekaně skvělé páté místo. „Bohemka mě překvapila svými výkony. Hrají na tři obránce a sedí jim to. Za nejlepší trojkou jsou vlastně dva celky, které hrají vzadu na tři beky," všímá se netradiční věci Havlíček. Koho sledovat v lize? Květ do Sparty? Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz Na čem se oba experti shodnou, to je obsazení prvních tří příček tabulky. „Slavia není úplně na vrcholu, protože prošla výraznou obměnou kádru," myslí si Havlíček. Jeho kolega ve studiu Sport.cz neskrývá, že jej mile překvapila Plzeň. Ta zvládla patnáct kol na jedničku, nic na tom nezměnila ani poslední domácí prohra se Spartou. „Hrála těžkou skupinu Ligy mistrů, zvládla to výborně," tvrdí Lizec s tím, že čekal menší odstup Letenských za lídry. „Měla tam ale sérii remíz, výkony nebyly optimální. Když takový zápas hrála Plzeň, vyhrála ho." Práce s brněnským talentem Michalem Ševčíkem, příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz Pokud naopak přijde řeč na ligové zklamání, zazní jména hned několika klubů. „Myslel jsem si, že nebudou poslední Pardubice," přiznává kouč mládežnické reprezentace. „A na úrovni Bohemky s Hradcem bych čekal vzhledem ke kádru i podmínkám Baník Ostrava s Jabloncem," dodává. Redaktor Sport.cz řadí mezi zklamání zmíněný severočeský klub. „Jablonec se zatím moc nezvedá. Ale od třetího místa dolů je liga vyrovnaná. Stačí dvě kola a pád či vzestup může být markantní," upozorňuje. Jak tabulkou zamíchá víkendové 16. kolo Fortuna ligy a co dalšího zaznělo v pořadu Přímák na Sport.cz? Fotbal PŘÍMÁK: Těšte se! Inspirací pro reprezentaci je klub budoucnosti