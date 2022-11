PŘÍMÁK: Těšte se! Inspirací pro reprezentaci je klub budoucnosti

Fotbaloví reprezentační trenéři měli možnost nahlédnout do zákulisí unikátního fotbalového klubu, který by v budoucnu měl udávat trendy ve světovém fotbale. V 20tisícového městě Farum severozápadně od Kodaně je letos v září čekala stáž v FC Nordsjaelland. Zatímco ještě v minulém ročníku hrál místní celek o záchranu, nyní se pohybuje na čele tabulky, přestože podle údajů Fotbalové observatoře CIES disponuje vůbec nejmladším profesionálním týmem na světě. Věkový průměr základní sestavy se pohybuje kolem 22 let. „U většiny klubů to je tak, že vás nenechají nakouknout úplně do všeho, ale my jsme byli velmi překvapení, kam jsme přijeli,“ vypráví Petr Havlíček, který je hostem pořadu Přímák na Sport.cz.

PŘÍMÁK s Petrem HavlíčkemVideo : Sport.cz

Trenéra reprezentační sedmnáctky pojí přátelství s trenérem a technickým ředitelem klubu Flemmingem Pedersenem. Domlouvání stáže si tak vzal na starost. „Jeho první věta byla: My jsme maximálně otevření a doufáme, že vy budete otevření k nám. Takže můžete kamkoliv, můžete do kabiny, můžete se zeptat kohokoliv na cokoliv, ale jakmile budete mít jakoukoliv myšlenku, musíte nám ji říct," líčí Petr Havlíček, jenž se spolu s dalšími reprezentačními trenéry mohl podívat i na videoporadu před důležitým zápasem, kterou si prý mohli i natáčet telefonem pro vlastní účely. Získá česká reprezentace posilu z Německa? Jednu už má z Belgie! Pasáž z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Přestože se bavíme o klubu ze Skandinávie, jeho novodobá historie se paradoxně začíná psát v Ghaně roku 1999. Balkánská legenda provozuje neobvyklou fotbalovou akademii, posilu si v ní vyhlédla i Slavia. Pasáž z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Tehdy 31letý Angličan Tom Vernon, toho času skaut Manchesteru United, zde přímo ve svém domě zakládá vlastní akademii pro malý počet místních kluků, která se v roce 2010 transformuje na dnešní akademii Right to Dream. V roce 2016 Vernonova společnost hodlá expandovat i v Evropě, a proto investuje do klubu FC Nordsjaelland. Přímák extra na Sport.czVideo : Sport.cz Petr Havlíček v Přímáku nastiňuje nejen zákulisní informace o dánském klubu a fungování českých reprezentačních výběrů, ale tématy jsou také překvapení v nominaci kouče národního A-mužstva Jaroslava Šilhavého pro nadcházející duely s Faerskými ostrovy a Tureckem. Řeč přichází i na Fortuna ligu a blížící se mistrovství světa. Moderátorem pořadu je Aleš Svoboda a druhým hostem redaktor Sport.cz a Práva Jiří Lizec.

