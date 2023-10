Bez milosti. Bořilův trest z derby se nezkrátí, Slavia s odvoláním ostrouhala

Bořil ve svém prvním derby po vleklém zranění kolene, kvůli němuž mu hrozil i konec kariéry, ihned budil emoce v obou táborech. Ty vygradovaly v samém závěru, kdy se dostal do potyčky s kapitánem Sparty Ladislavem Krejčím. Ten vyfasoval poloviční, dvouzápasový distanc, neboť disciplinární komise měla za to, že Bořil byl tím agresivnějším z pomyslného ringu. Navíc jí neuniklo ani Bořilovo udeření sparťana Lukáše Haraslína, který se do tahanice mezi muži s páskou také zapojil.