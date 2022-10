Ofenziva byla skvělá, musíme ale hrát i na nulu, varuje Sadílek po kanonádě před derby

Fotogalerie Foto: Vlastimil Vacek, Právo Útočník Jan Kuchta slaví v rudém dresu Sparty další gól.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Foto: Vlastimil Vacek, Právo Gólová radost fotbalistů Sparty v utkání 12. kola Fortuna ligy s Pardubicemi. Střelec Jan Kuchta slaví se spoluhráčem Lukášem Haraslínem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Foto: Vlastimil Vacek, Právo Kanonýr Jan Kuchta sleduje míč v utkání 12. kola Fortuna ligy s FK Pardubice.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Sparty Praha Matěj Kovář se marně natahuje po parádní ráně Janoška. Pardubice na Letné slavily vyrovnání na 1:1.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Patřil k nejlepším na hřišti. Třetí gól dal krásnou trefou zdálky sám, na čtvrtý nahrál Minčevovi. Sparta v lize nenašla přemožitele v 11 utkáních za sebou a v posledních třech naplno bodovala.

„Do ofenzivy jsme předvedli možná nejlepší zápas. Na druhou stranu, že v defenzivě dostaneme dva góly, takhle se vůbec nechceme prezentovat," hodnotí Lukáš Sadílek v rozhovoru pro klubovou televizi.

📺 SADÍLEK | „Jsem rád, že mi to tam padlo, protože ten gól s Baníkem byl napůl vlastní, takže konečně normální gól. Hlavně jsem ale rád, že jsme vyhráli.“ Lukáš Sadílek po vítězství nad Pardubicemi 🎯 #acsparta ➡️ https://t.co/Bdp7rlgwlw pic.twitter.com/h6YhYjRiy3 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 15, 2022

„Chceme, abychom hráli na nulu, protože v jiných zápasech se nám to může vymstít, ale bohužel, stalo se. Zápas jsme ale nakonec zvládli docela v klidu," dodává.

Se svým výkonem může být spokojený, připsal si gól a asistenci.

„Jsem rád, že to tam spadlo, protože gól s Baníkem byl takový napůl vlastní. Takže konečně normální gól. (úsměv) Ne, jsem hlavně rád, že jsme vyhráli v Brně i tady větším rozdílem," cení si Sadílek.

Letenským teď vychází, co pilují na tréninku. „Situace, které nám nevycházely na začátku sezony, v poslední třetině, kde jsme to dohrávali špatně. Proti Pardubicím jsme je řešili velmi dobře. Samozřejmě tam byly ještě další šance, ale doufám, že to přijde v jiných zápasech."

Ani jeho efektní gól střelou z dálky nebyl náhodný. „Zůstáváme po tréninku s klukama a střílíme na bránu. Jsou to situace, kdy hrajeme balon do stran a chceme, aby někdo zůstával na vápně a my se do toho mohli opřít.. Šulo (Haraslín) mě výborně našel a já už jsem si míč jenom zpracovával. Gól jsem popravdě ani neviděl, protože mi tam přebíhali hráči. Jsem hlavně rád, že to tam spadlo," pochvaluje si.