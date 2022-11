Ofenzivní talent se prosazuje v Dynamu. Bude z něj elitní ligový kanonýr? Pro fotbal udělá všechno, chválí kouč

19 let, 10 ligových zápasů, dvě vstřelené branky. Touto bilancí se zatím může pochlubit nadějný útočník Daniel Hais, který se postupně prosazuje v kádru českobudějovického Dynama. „Je fotbalista, který to má v hlavě přesně dané, udělá pro fotbal všechno, co je potřeba,“ chválí důrazného zakončovatele trenér Aleš Křeček, který v současnosti vede reprezentační dvacítku.

V dresu Dynama se prosazuje ofenzivní talent. Bude z něj elitní ligový kanonýr? Diskuse v pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Článek Bilance mladého forvarda by přitom mohla být o něco lepší, ale v závěru podzimní části jej přibrzdily zdravotní problémy.„Bohužel, teď byl v nominaci dvacítky na dvojzápas s Německem a Itálií, ale v tenhle moment je zrovna zraněný, takže o tuhle možnost přijde," lituje 50letý kouč. Haisův přístup si však nemůže vynachválit. „Trénuje i s Davidem Lafatou na některých individuálních věcech jako útočník. Věřím, že když bude dál pracovat, jak pracuje, tak se bude posouvat," říká Křeček. Aktuální situace v Dynamu České Budějovice. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz A kde vidí fotbalistovu budoucnost? „Kam až jeho kariéra půjde, jestli to bude úplně ten vrchol tady nebo v zahraničí, na to je brzo, ale předpoklady má," dodává. Více ve videu z pořadu Přímák.