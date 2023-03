Olomouci vyšel vstup do utkání a už ve třetí minutě se dostala do vedení, když prudký centr Slámy z přímého kopu obránce Karafiát tečoval hlavou za záda vlastního brankáře Šedy. Sigma byla v úvodních 30 minutách mírně aktivnější, z čehož pramenila ještě nepřesná střela Breiteho z hranice vápna a Chytilovo zakončení z úhlu do boční sítě.