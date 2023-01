Oslava na ostrově, s Grygerou dorazila také velká dortová přestřelka

Ani filmaři by takovou scénkou nepohrdli. Fotbalisté se proměnili v hravé děti a prskli spoluhráčům dorty pěkně rovnou do obličeje. Samozřejmě v dobrém. Zlínští si tak zpestřili závěr pondělního tréninku na soustředění na Maltě. Důvodem byly hned dvojí narozeniny. Stoper Jakub Kolář oslavil třiadvacet let, francouzský křídelník Youba Dramé je o tři roky starší.

Dortová oslava narozenin fotbalistů Zlína po tréninku na MaltěVideo : Pavel Dosadil, Valletta

Článek Valletta (Od našeho zpravodaje) - Všechno bylo na konec tréninku pečlivě nachystané. Jen terče dortové dávky musely zůstat v nevědomosti. „O ničem jsme nevěděli," shodli se oslavenci, když ze sebe pracně sundávali sladkou nálož. Generální manažer Zlína Zdeněk Grygera po příjezdu na Tipsport Malta CupVideo : Tipsport „Bylo to zpestření. Myslím, že kluci si to také užili. Akorát toho dortu moc nezbylo, abychom si dali," culil se generální manažer Zdeněk Grygera. Foto: Pavel Dosadil, Valletta, Sport.cz Trenér Zlína Pavel Vrba a generální manažer klubu Zdeněk Grygera během soustředění na Maltě.Foto : Pavel Dosadil, Valletta, Sport.cz Český internacionál byl na Maltě již jako hráč s Juventusem Turín, za Ševci teď přicestoval v neděli. Trenér Pavel Vrba má vedle dvou posil do útoku Libora Kozáka a Filipa Balaje také nového asistenta. Jozef Šišjak je devětatřicetiletý rodák ze Žiliny, procestoval 49 zemí světa. Absolvoval řadu stáží v prestižních velkoklubech. Zblízka sledoval třeba práci Diega Simeoneho či Jürgena Kloppa. FORTUNA:LIGA Měl jsem nabídku hodně na Východ, překvapuje Vrba. Některé lidi z Baníku už nechce vůbec vidět

