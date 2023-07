Ostrava začala zase bídně. Jsem hrozně naštvaný, zlobil se Hapal

Od roku 2019 v prvním kole získal jeden jediný bod při celkovém skóre 2:9. „Možná to pramení z nějaké nervozity, někteří hráči si možná víc berou pocit tlaku, protože přeci jen Baník má hodně fanoušků a cítí, že chtějí uspět za každou cenu, což se nedaří," konstatoval zkušený záložník Daniel Tetour.

Bídu prvních kol Baník podtrhl u Nisy mizerným prvním poločasem. „Nechci sahat ostatním hráčům do svědomí, ale možná jsme se trochu báli. Chyběla nám nabídka, pohyb a větší klid. Hrozně hloupě jsme ztráceli míče, které když Liberec zvládl získat, měl psychologickou převahu a chodil do protiútoků," vysvětlil vlažnou první půli Tetour, autor jediné trefy hostů z pokutového kopu.

„Jsem hrozně naštvaný a budu trochu kritický do vlastních řad, protože první půle byla z naší strany katastrofální a nemusela být. Neměli jsme pohyb, prohrávali jsme osobní souboje a velice naivně jsme bránili," zlobil se kouč Baníku Pavel Hapal.

Bídný poločas navíc hosté umocnili v 19. minutě vlastním gólem Patricka Kpoza, který hlavou poslal do sítě centr domácího Ghaliho. „A pak jsme propadli po jednoduchém centru a dostali gól na 0:2 a tím jsme určili ráz prvního poločasu. Hráli jsme velmi zdlouhavě, směrem dopředu pomalu, prohrávali jsme souboje. Takhle se liga hrát nedá, to ani patnáct nových hráčů nepomůže. Musí tam být větší odvaha, větší bojovnost na hřišti o každý míč. A to ve všech řadách," kritizoval Hapal.