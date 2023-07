Mistrovská Sparta vstoupila do ligy pohodovou výhrou. Slovácko si doma zastřílelo

Boleslav od začátku utkání dominovala a už od osmé minuty vedla po trefě Kušeje. Středočeši navýšili skóre po změně stran, kdy se blýskl parádním volejem Kostka a vstřelil Gól roku, když napálil míč do horního rohu Hanušovy brány. V 57. minutě zvýraznil náskok Kuličova týmu Jawo a podtrhl bezradné jablonecké vystoupení ve městě automobilů. Hosté se nakonec také dokázali prosadit, v závěru alespoň korigoval výsledek Francouz Alégué.

Slovácko před zápasem ohlásilo, že půjde do duelu proti Dynamu bez trenéra Martina Svědíka. Jeho výkon to ale neovlivnilo, což potvrdilo na konci poločasu, kdy šlo do dvoubrankového vedení po zásazích dua Marek Havlík a Kim sung-pin. Krátce po přestávce snížil z pokutového kopu Jakub Hora, ale pak se za tým z Uherského Hradiště prosadili střídající Matěj Valenta s Ondřejem Mihálikem. Slovácko tak v součtu s minulou sezonou nejvyšší soutěže zvítězilo po pěti utkáních.