Tma a padesát minut bez fotbalu. Díky fanouškům, že neodešli, řekl teplický hrdina

Za pár minut se to změnilo, v aréně se konečně rozsvítila všechna světla. Oba týmy se rozcvičily a po zhruba 50minutové pauze zápas pokračoval. Se sladkou tečkou pro Teplice, v 89. minutě vystřelil vítězství obránce Knapík. „Bylo to nepříjemné, nikdy jsem to nezažil. Jsem rád, že fanoušci zůstali: odešel málokdo, jestli vůbec někdo. Společně jsme to po pauze zvládli a máme důležité vítězství,“ řekl Knapík.