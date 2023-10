Panáka špatný zápas nesloží, za rok a půl v posilovně jsem ho poznal dobře, ujišťuje expert

Krejčí nehraje od poslední reprezentační přestávky; v neděli se musel jen koukat také Vitík. Pro obhájce titulu to byl až příliš velký zásah do obrany.

„Krejda je lepší, ale dokážou ho plus minus nahradit Vitíkem. Teď naskočil Gomez. Viděl jsem ho před dvěma týdny hrát za béčko, a přestože šlo o druhou ligu, nepřesvědčil mě o své kvalitě. Teď se to ukázalo,“ hodnotí dlouholetý útočník Sparty, který se profesionální kariéru pokoušel obnovit právě v Mladé Boleslavi.

„Gomez to má samozřejmě těžké, chybí mu herní praxe. A když už, tak za béčko, což je rozdíl. V Boleslavi to bylo znát. O to víc, že zápas nevyšel Filipu Panákovi,“ poukazuje Václav Kadlec.

Sparta má za sebou nepovedený týden. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Gambijský reprezentant přišel v létě z dánského Horsens. V základní sestavě nastoupil už v Jablonci a doma proti Karviné, ani v jednom ze zápasů ho však soupeř neprověřil. Až Mladá Boleslav…

„Trenéři musejí vědět, jestli v něm vidí potenciál. Jestli stojí za to ho rozehrát. Já nedokážu posoudit, nakoukaného ho nemám,“ říká expert ve studiu.

Jak už předeslal, zápas vůbec nevyšel zastupujícímu kapitánovi Panákovi, který byl přitom v posledních dnech všude chválen.

„Tak to bývá. Když takhle někdo vylítne a hodně se o něm mluví, pak to život takhle napíše a vrátí mu to. Jde jen o jeden zápas. Fakt celý podzim dokazoval, že kvalitu má obrovskou. Vycházely mu věci, které stopeři ani nedělají,“ zdůrazňuje Kadlec.

Téma o ročníku 1992 pražské Sparty. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Podstatné teď je, jak zápas blbec Panáka ovlivní. Sparta v týdnu hned dvakrát hraje s Bohemians. Ve středu venku v poháru, v sobotu doma v lize.

„Nerozhází ho to. Nejen tím, co má za sebou fotbalově, ale také čím si prošel v kariéře. Tak já bych to aspoň na jeho místě vnímal. Zažil jsem s ním rok a půl v kuse v posilovně, poznal jsem ho i blíž. Je rád, že fotbal může hrát, takže ho takové věci nerozhodí,“ líčí osobní pohled.

Kadlec hraje v 31 letech za Milín, profesionální fotbal kvůli těžkým zraněním opustil. To samé ze stejného důvodu hrozilo také 27letému Panákovi.