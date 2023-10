Gólman nesleduje hodiny? diví se Frýdek. Siegl by byl jako útočník Sparty naštvaný

„Kdyby zápas v Boleslavi skončil 1:1, chváleny by byly oba týmy, protože fotbal se hrál dobrý,“ dodává člen Klubu ligových kanonýrů.

Oba internacionálové vidí klíčový moment v gólu do šatny, který Sparta domácím riskantní rozehrávkou od vlastní branky doslova darovala.

„Konstruktivní rozehrávka je v pořádku, ale gólman také musí vycítit, kdy je na místě. V tu chvíli šlo o to dohrát poločas za nerozhodného stavu a něco vymyslet do druhé půle. Všude na stadionu jsou hodiny a on ztratí přehled, že poločas končí…“ diví se Frýdek.