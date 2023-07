Pardubice lovily na Hané, přivádí rychlost a dravost. Chceme ještě jedno velké jméno, prozradil Kováč

23letý křídelník v Sigmě působil i v mládeži, coby hráč enormně silného olomouckého ročníku 1999 si tak v dorosteneckých kategoriích zahrál s nemálo současnými prvoligisty, jako například Ondřejem Zmrzlým, Jiřím Slámou či Pavlem Zifčákem. A také letní akvizicí Slavie Mojmírem Chytilem. Ten, mimochodem, pardubický dres oblékal během podzimní části sezony 2021/2022, v šestnácti ligových utkání se trefil pětkrát a načal tak kariérní růst, který završil jak tím, že se stal součástí národního týmu, tak zmíněným přesunem do Edenu. Matoušek má tedy na co navazovat...

Co od čipery s potetovanou pravou nohou, který v posledním ročníku Fortuna ligy převážně z lavičky naskočil do čtrnácti utkání, v Pardubicích slibují? „Dravost, rychlost, góly a přihrávky na góly," má jasno trenér Radoslav Kováč. „Vidíme u něj kvalitu, typologicky je to hráč, který není tak vysoký, ale co se týče důrazu a agresivity, je o trošku dál, než třeba Bartozs Pikul," porovnal poté odchovance Sigmy s jeho přímým konkurentem na postu levého záložníka. „Chceme mít možnost změnit utkání v jeho průběhu, byl dlouhodobě vytipovaný."