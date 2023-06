Drzoun ze Sparty, úžasně klidný slávista i rychlík z Ghany. Kováč představuje nové tváře v Pardubicích

Posilou, u níž se takřka stoprocentně počítá se zařazením do základní jedenáctky, je dvacetiletý brankář Antonín Kinský. Nositel slavného jména a syn stejnojmenného bývalého reprezentanta, s nímž si sám Kováč v národním týmu zahrál, by měl být do Pardubic zapůjčen z pražské Slavie po úspěšném, rok a půl dlouhém hostování v druholigovém Vyškově. Během něj odchytal Kinský 47 soutěžních utkání a vybojoval si dokonce i nominaci na probíhající Euro U21 v Gruzii a Rumunsku. Tam kvůli lehčímu zranění neodcestoval, nyní už je ale připraven do plné zátěže.

„Tonda je velmi talentovaný gólman. Je úžasné, jaký má ve svém věku klid. Věříme, že nám hodně pomůže, respektive, že si pomůžeme vzájemně. První ligu zatím ještě nechytal, ale vidíme, že je na ni připravený," chválil Kováč.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Brankář Pardubic Antonín Kinský v akci.

Dalším přírůstkem do pardubické party, vypůjčeným z Edenu, by se měl stát devatenáctiletý stoper Denis Halinský. Odchovanec Příbrami odkroutil ve druhé nejvyšší soutěži již bezmála šedesát duelů, naposledy hostoval ve Vlašimi. „Zaujala nás jeho výška a rychlost. Chtěli jsme typologicky stejného hráče, jako byl třeba Tomáš Vlček," připomněl Kováč úspěšné roční hostování dalšího slávisty. Halinského ale čeká pořádná fuška, neboť Vlček se na východě Čech prezentoval ve velmi dobrém světle. „Ligu ještě nehrál, adaptovat se musí rychle. Má na to jen měsíc."

Foto: Josef Vostárek, ČTK První trénink fotbalistů FK Pardubice v rámci letní přípravy.

Poslední posilou obranných řad je krajní bek Michal Surzyn. Pro pětadvacetiletého hráče půjde již o třetí působení v Pardubicích, po posledním angažmá ve městě perníku jej koupil Jablonec, kde se ale Surzyn během dvou sezon nedokázal dlouhodoběji prosadit do základní sestavy. „Věříme mu, je to skvělý hráč. Samozřejmě v posledním roce příliš nenastupoval, ale kdyby ano, tak ho Jablonci nepřetáhneme. Je to borec, který už má něco za sebou a vrací se do prostředí, kde mu to vždycky šlo," pravil na jeho adresu Kováč.

Došlo ale i k posílení útočné vozby. Na své druhé angažmá v Pardubicích se chystá třiadvacetiletý Vojtěch Patrák, kmenový hráč Sparty. Bývalý mládežnický reprezentant, schopný operovat na obou křídlech i pod hrotem, v Pardubicích působil již v sezoně 2021/2022. Poslední ročník strávil v Jablonci, kde ale spíše paběrkoval, nastupoval hlavně na závěrečné minuty a během osmnácti ligových utkání si nepřipsal gól ani asistenci. „U něj vidíme obrovskou drzost. Umí hrát jeden na jednoho, dát gól, má dobrou střelu. Je to navíc rychlostní typ, takového hráče jsme chtěli," vysvětloval hlavní trenér, co očekává od dalšího nového muže.

Foto: Josef Vostárek, ČTK První trénink fotbalistů FK Pardubice v rámci letní přípravy. Zleva Denis Halinský a Michal Hlavatý.

Detaily ohledně Patrákova angažmá v Pardubicích se ještě řeší, jasno už ale je u jeho vrstevníka Tomáše Zlatohlávka. 23letý útočník podepsal na východě Čech čtyřletou smlouvu a přichází ze Sigmy Olomouc s pověstí velkého, zatím ne zcela naplněného talentu. Na Hané odehrál pouze šest prvoligových klání, nastupoval spíše ve druhé nejvyšší soutěži buď coby host v Třinci, Prostějově či Vlašimi, nebo za béčko Sigmy. „Ve druhé lize dal už nějakých dvacet gólů, což je slušné na to, o jak mladého hráče se jedná. Je to rozený střelec, očekáváme od něj góly a kvalitu v zakončení," odkrývá Kováč.

Staronovou tváří v kádru Pardubic je pak Ladislav Krobot. 22letý hrotový útočník, patřící Mladé Boleslavi, v Kováčově družině hostoval již na jaře a coby spolehlivý žolík se pod záchranu podepsal čtyřmi vstřelenými brankami. A ačkoliv to vypadalo, že se vrátí do Boleslavi, přípravu začal opět ve známém prostředí, kde se mu dařilo velmi slušně. „V něm vidíme to samé, co ve Zlatohlávkovi. Byl tu půl roku a dal čtyři góly. Moc jsme ho chtěli zpátky, má fantastické zakončení," chválil Kováč.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Zleva Vojtěch Patrák a nová posila Michal Surzyn.