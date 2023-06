Pelta posiluje! Jablonec potvrdil kouče Látala, má i útočníka z Turína

Na Střelnici nahrazuje kouče Davida Horejše, jehož nespokojený majitel klubu Miroslav Pelta druhý den po dohrání skupiny o záchranu předčasně odvolal. „Chtěl bych Jablonec vytáhnout výš, kam patří. Vzpomínám na časy, kdy se tady hrála Evropské liga. To jsem byl v Trnavě a taky jsme se dostali do základní skupiny. Bude to hodně o poctivé práci. Samozřejmě u nás trenérů se vše odvíjí od výsledků," dodal Látal, jehož asistentem bude Tomáš Čížek a po ukončení hráčské kariéry i Jan Krob. Látal naposledy v české lize vedl Olomouc. V lize odtrénoval 83 utkání s bilancí 23 výher, 30 remíz a stejného počtu proher.

Útočník Krulich do Jablonce přestoupil z FC Turín, kam zamířil před dvěma lety ze Sparty. „Vracím se domů do Česka a čeká mě nakouknutí do chlapského fotbalu. To je pro mě nejdůležitější," říká 18letý mládežnický reprezentant. „Chtěl bych co nejvíc pomoct týmu, jak to půjde. Buď přímo na hřišti nebo jak to půjde. Musím ale se vší pokorou bojovat o místo v Jablonci," doplnil.