Penalta Sparty v Olomouci? Sudí Zelinka po zásahu VAR verdikt odvolal správně

V 54. minutě Vraštil nešťastně udeřil na zemi do hlavy autora úvodního gólu Čvančaru. Reprezentant do 21 let utrpěl otřes mozku a krátce byl v bezvědomí. Vyšetření v olomoucké nemocnici vyloučilo vážnější zranění. Čvančara se vrátil do Prahy.