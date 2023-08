Penalty proti Plzni? Někdy se to tak sejde, říká Koubek. Chválí čipery i posilu

Někdy se to tak sejde. Dnes jsme udělali špatná rozhodnutí. Prošel tam hráč a trefil Hejdovi ruku, která byla lehce od těla. Nevyplývá to z toho, že bychom něco nezvládali a hasili nějakými tvrdými souboji. Ano, v Teplicích to byl háček, s Hradcem pak hloupost Mosquery.

Uvidíme, platíme daň za náročný program. Sezonu začalo 22 zdravých hráčů, do Českých Budějovic nás přijelo jen 16. O to více si vážím toho, že jsme zápas dokázali zvládnout. Jinak jsem vždy optimista, že by to mohli stihnout Chorý, Erik Jirka nebo Radim Řezník, ale sto procent to není.