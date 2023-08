Bohemians trápí střelecká nemohoucnost. Chování ve vápnech Veselý nechápe, předeslal změny

Kde ale hledat příčiny střeleckého trápení? V množství vytvořených šancí určitě ne, neboť Klokani se, stejně jako celek z Uherského Hradiště, dostali do solidního počtu nebezpečných příležitostí. Jenže co naplat, buď nechali vyniknout Milana Heču, nebo branku rovnou o nějaký ten půlmetr minuli.

Což v duelech proti Slovácku, které vždy platí za nemilosrdný boj, prostě nemůže vést ke šťastnému konci. „Týmy jsou na sebe dobře připravené, umějí si nějakým způsobem eliminovat přednosti. Často to bývá o jedné brance, ta bývá hodně určující," uvědomuje si Veselý. „Nemohu říct, že bychom šance neměli. Ale pomohlo by nám, kdybychom byli důslednější. Gólmanovi soupeře jedna střela vypadla, ale my tam prostě nebyli. Naopak nepochopím, proč nedobíháme k vlastnímu gólmanovi," připomněl šéf klokaní lavičky, že když v nastavení Heča neudržel pumelici Dostála, měl dost času na nápravu, zatímco Slovácko skórovalo zásluhou dorážky Stanislava Hofmanna.