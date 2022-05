Pepo, zůstaň! Možná ještě mladé kluky budu prohánět, pořád jim stačím, řekl kapitán Klokanů po záchraně

„Vyhráli jsme, zachránili jsme Bohemku, splnili jsme úkol. Takže nádhera. Byly to pro mě možná nejtěžší dva zápasy v kariéře. Před třemi lety jsme taky rozhodli o záchraně s Opavou, ale teď jsem všechno vnímal jinak. Už jen, že jsem o tři roky starší. Hodně jsem si to bral, pořád jsem přemýšlel, co by se mohlo stát. Za žádnou cenu jsem nechtěl, aby spadla Bohemka do druhé ligy. Ukázali jsme ale jasně, že na ligu máme," prohlásil 41letý Jindřišek.