Petržela o rekordu a receptu na fotbalovou dlouhověkost. Žádné večírky, v deset zatáhnout žaluzie a spát!

Co vám říká hranice 500 startů?

Sci-fi to není. Jenže v mém věku je zdraví už vachrlaté, člověk je víc náchylný ke zranění. Uvidíme, všechno je ve hvězdách.

Co zásadního, kromě zdraví a kvalit, je třeba mít k fotbalové dlouhověkosti?

Důležitá je životospráva. Žádný alkohol, žádné večírky, v deset zatáhnout žaluzie a jít spát. (směje se) Každý má tohle jinak. Já mám asi v sobě od přírody, že jsem pořád takový mladý. Bylo důležité, že jsem neměl nikdy těžké zraněné, které by mě vyřadilo na delší dobu. Neustále se tak můžu fyzicky i rychlostně udržovat.

V té době vás ve třiatřiceti už odepisovali, že jste starý. Nebavily se s vámi ani kluby, které hrály o záchranu. Postupem času se fotbalový věk natáhl, což je jedině dobře. Když na to máš herně i fyzicky, je přece jedno, jestli ti je dvaadvacet nebo čtyřicet.

Šel jsem do zahraničí až v devětadvaceti, kariéru jsem měl tedy nastavenou na delší čas. Byl jsem po návratu několik let v Plzni, hráli jsme nahoře. O to hůř se mi ve Viktorce končilo.