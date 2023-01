Pikantní start? Vůbec ne, hrajeme proti Zlínu, ne proti Vrbovi, zdůrazňuje Baníkovec Klíma

Byl jste posledním střelcem přípravy, která se Baníku vydařila střelecky i v defenzivě. Na kterou činnost jste se zaměřovali více?

Cílem bylo asi hodně zapracovat na obraně, protože na podzim jsme gólů dostávali hodně. Nechtěli ale zároveň polevit v ofenzivě, aby to bylo vyvážené. Jsem rád, že se zvedla obrana a teď bude na nás vepředu, abychom dávali góly.

V útoku se zkraje jarní části budete muset obejít bez zraněného Ladislava Almásiho. Bude to stát především na vás?

To nevím. Každý má v týmu nějakou pozici a tím, že se Laco zranil, tak je to na mně, Tijim (Tijanim) a Smekym (Smejkalovi). Každý měl stejnou šanci se ukázat a bude záležet jen na trenérovi, jak se v neděli rozhodne.

Vnímáte to jako velkou šanci, nebo zodpovědnost?

Určitě cítím. Ale i kdyby byl Laco zdravý, tak bych určitou zodpovědnost vůči Baníku cítil, protože každý útočník chce hrát a dávat góly. Já doufám, že se mi bude dařit a Baníku pomůžu.

I vás na podzim trápilo zranění, už jste v pořádku?

Ze začátku přípravy jsem měl problémy ještě z podzimu, kdy jsem měl potíže s achilovkou, takže bylo těžké naskočit do tohoto počasí a na umělku. Ale musím zaklepat, že to drží, jsem zdravý, a věřím, že i dobře připravený.

Na podzim jste nedokázali vyhrát dvě utkání za sebou, jak první polovinu hodnotíte?

Není to něco, čím bychom se chtěli chlubit. Podzim nám nevyšel a víme to. Teď se něco změnilo, a já věřím, že jaro bude o něčem jiném. Podzim byl nahoru dolů. Venku jsme nějaké body sbírali, ale doma jsme měli hodně ztrát. To byl největší problém.

Klub udržel Plavšiče a Cadua, je to pro vás důležité?

To je jasné. Srky od začátku ukazuje, že jeho přínos pro Baník je obrovský. Cadu se do toho dostával, ale také má kvalitu a teď mu vyšla skvěle i příprava. Kvalitu v záloze máme, i třeba u kluků, kteří na podzim tolik nehráli, jako Buchtič (Buchta), nebo Péťa Jaroň. V tréninku ukazují, že si sestavu také zaslouží a věřím, že tým je konkurenceschopný a že na jaře budeme hrát dobře.

V neděli startujete proti Pavlu Vrbovi, který v Baníku začal tuto sezonu? Bude to pikantnější?

Vůbec ne. Možná to diváci a lidé, kteří fotbal sledují berou jako atraktivnější, ale my se musíme soustředit na to, abychom nehráli proti trenéru Vrbovi, ale proti Zlínu. Chceme do jara vstoupit vítězně a je jedno proti komu to bude. Tím, že prvního soupeře vede Pavel Vrba se na tom nic nemění. Do Zlína pojedeme s tím, že chceme vyhrát.

Je něco, co ještě potřebujete doladit?

Já nevím. Příprava sice byla krátká, ale věřím, že úspěšná a nějak jsme se sehráli. Sestava se točila, takže ani nevíme, jak nastoupíme, ale je vidět, že ať hrála jakákoliv jedenáctka, tak to byl od nás dobrý fotbal. Teď to jen přenést do ligy. Věřím, že když se z týmu vybere nejlepších jedenáct, tak to musí fungovat a body budeme sbírat.

Startujete z desáté příčky, kde byste rád viděl Baník po základní části?