Pilař se po konci v Plzni vrací po 11 letech do Hradce Králové

"Vaškovi je potřeba poděkovat za vše, co pro Viktorku udělal. Když se před rokem vracel, měl velký sen zahrát si ještě jednou Ligu mistrů, a to se nám povedlo. Napsali jsme tak další nezapomenutelný příběh do klubové historie. Za celý klub mu přeju vše dobré do dalšího angažmá," řekl generální ředitel Viktorie Adolf Šádek na klubovém webu.