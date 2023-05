Hradec láká Pilaře, do budoucna sní o návratu odchovanců a příchodu Daridy

S jednou ztrátou se ale bude muset nový trenér Jozef Weber vypořádat, po konci hostování se do Sparty vrátí záložník Matěj Ryneš. „Takhle to bylo jasně dané. Za ten rok u nás se posunul, Sparta ho chce vidět," zmiňuje Sabou.

Úplně se ale jednadvacetiletého hráče nevzdává. „Asi by měl jet na mistrovství Evropy jednadvacítek, takže zmešká část přípravy, což pro něj bude složitější. Já se na něj jezdil dívat ve druhé lize, znám jeho kvalitu, chtěl jsem ho k nám. Pokud by se neuchytil ve Spartě a byla by možnost ho zase získat, rozhodně bych ho chtěl znovu," avizuje sportovní ředitel Východočechů, že by o borce, který si v tomto ligovém ročníku zatím připsal tři góly a tři asistence, dál stál.

Hradec by ale kádr rád doplnil a cílí na zvučné jméno. Pracuje na návratu čtyřiatřicetiletého odchovance Václava Pilaře, jemuž v červnu skončí smlouva v Plzni. „Jsme s ním v kontaktu celou jarní sezonu. Už na konci zimního přestupního období jsme s Plzní jednali, že by k nám šel na hostování. Mně zapadá, aby se vrátil, myslím, že i on sám je tak nastavený. Otázkou je jeho zdravotní stav, ale cítí se dobře. Ještě to ale dohodnuté není, do konce května bude jasno," popisuje Sabou.

Koho by Vratislav Lokvenc doporučil v roli skauta z české ligy do Evropy? Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Pilař závěr sezony vynechává, protože má poraněnou klíční kost. Ke klubu pod Bílou věží má hbitý záložník kladný vztah, odcházel z něj před dvanácti lety. Už v minulosti se nechal slyšet, že by ho lákalo zahrát si na novém stadionu.

Pokračovat v Hradci určitě bude zkušený záložník Jakub Rada. „Tento týden jsme s ním prodloužili smlouvu. Někdo říká, že je starší, že pohybově už to z jeho strany není takové. S něčím mohu souhlasit, ale jeho přínos pro mužstvo a kabinu je veliký. Chceme ho v týmu. Zaslouží si zahrát na novém stadionu, bez něj bychom třeba v první lize ani nebyli," ukazuje Sabou na důležitost šestatřicetiletého hráče.

Společně s ním měl i sezení s Weberem. „Nastavili jsme si některé věci. Jeho vytížení nemusí být takové, což respektoval. Je nastavený dobře, chce být v Hradci," doplňuje sportovní ředitel Votroků.

V hlavě také nosí společně s generálním manažerem Hradce Richardem Juklem vizi, že by chtěli do týmu v budoucnosti přivést hráče, kteří jsou spojeni s klubem nebo regionem. „Jsme v kontaktu i díky Richardovi s kluky, jako je (brankář) Tomáš Koubek, (obránce) Tomáš Petrášek nebo (záložník) Petr Schwarz. Richard tyhle kluky posouval z Hradce dál do velkého fotbalu. Oni vědí, že až se budou chtít vrátit domů a chtěli by ještě hrát, tak u nás mají otevřené dveře. S těmito variantami do budoucna pracujeme, tyhle hráče bychom tu chtěli," praví jasně Sabou.

Všichni zatím působí v zahraničí. Smlouva ale po sezoně končí Petráškovi, který se stal ikonou polského Rakówa Čenstochová a teď s ním slavil titul. „Kontaktovali jsme ho, ale je to těžké. Dosáhl velkého úspěchu, má nabídky ze zahraničí. Teď v létě do Hradce určitě nepůjde," je hradecký funkcionář smířený s tím, že tento příchod nyní nevyjde.