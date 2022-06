Plzeň a Vlkanova? Nesmysl. Mistr by chtěl Brazilce!

Plzeň už během léta získala pět hráčů, jako další na řadě měl být podle některých médií hradecký Adam Vlkanova. Na něj si dělala zálusk Slavia. Už v konci minulého ročníku záložníka pozvala do VIP prostor a všechno směřovalo k přesunu do Edenu. Ten se ale nakonec nekonal. Nabízené odstupné ve výši deseti milionů se nezdálo Hradci, jednání zkrachovala. Že by nyní po hráči, který nakoukl do národního týmu v nedávných zápasech Ligy národů, sáhl trenér mistra Michal Bílek?

„Není to pravda. Plzeň má na kraj dost hráčů. To by musela přijít nějaká zranění, aby ve Viktorce uvažovali tímhle směrem," říká pro Sport.cz zdroj blízký vedení klubu, jenž je dobře obeznámený se situací ve Viktorii.

PŘÍMÁK s hostem Milanem Fukalem ve fotbalovém studiu Sport.cz.Video : Sport.cz

Slavia už během léta vyfoukla Plzni obránce Santose, stejně tak oblékl sešívaný dres útočník Václav Jurečka. I na něj si mistr myslel. Hráči v obou případech dali přednost nabídce Slavie. „Tady určitě hrály roli finance," připouští zdroj Sport.cz s tím, že vršovický klub dal fotbalistům takové podmínky, že Plzeň nemohla konkurovat. Slavia nabídla v obou případech hráčům měsíční gáži údajně okolo šesti set tisíc korun, v Edenu tak budou brát více než jednou tolik než v případě dohody s mistrem.

Útočník Jan Kliment zkusí restartovat kariéru ve Viktorii Plzeň. Experti diskutují v pořadu Přímák na Sport.cz.Video : Sport.cz

Na financích zamrzlo i jednání Plzně s útočníkem Tomášem Pekhartem. Jeho požadavky nebyl západočeský klub ochoten akceptovat a raději angažoval na hrot Jana Klimenta, který se v české nejvyšší soutěži pokusí restartovat kariéru. Klub se pochopitelně také snaží najít náhradu za Brazilce Santose. V hledáčku má olomouckého Václava Jemelku, jenže vše brzdí otázka odstupného. Na Hané si hráče cení na zhruba dvacet milionů korun. Plzni by se podle informací Sport.cz spíše zamlouvala varianta s menším odstupným a větším doplatkem při splnění výkonnostních cílů klubu, tedy s účastí v pohárové Evropě.