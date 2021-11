NHL

GLOSA: Solitér Zacha vyzrál. Peking ho nesmí minout

Trio David Pastrňák, Ondřej Palát, Jakub Voráček už má start v olympijském Pekingu zajištěný. U dalších adeptů jako jsou Radko Gudas, Tomáš Hertl, Filip Hronek či Martin Nečas, by nominace měla být víceméně formalitou. Na seznamu reprezentantů mířících v únoru do Číny by ale určitě neměl chybět ani útočník New Jersey Pavel Zacha.