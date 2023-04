Plzeň má na Spartě poslední šanci, také Krejčí a spol. jsou pod tlakem

„Dvakrát po sobě jsme remizovali, s tím ve Spartě nejsme spokojeni, protože pokaždé jdeme za vítězstvím. Musíme zase začít vítězit. Zaměřili jsme se na detaily, zejména v ofenzivě," přidává se asistent trenéra Lars Friis. Nejen on doufá, že bude v pořádku Tomáš Čvančara, který na Slovácku citelně chyběl.

„Naše sebevědomí může jít po výhře nad Zlínem trošku nahoru a do utkání můžeme jít s čistou hlavou. Chceme na Letné uspět, a ještě víc se přiblížit Spartě a Slavii. Zápas ukáže, jak se bude vyvíjet zbytek sezony. Pokud na Spartě vyhrajeme, jsme znovu ve hře o nejvyšší příčky. Pokud by se to nepovedlo, už je téměř nemožné ligu vyhrát," má trenér Michal Bílek jasno.