Plzeň nemá dost. Sahá po další posile do útoku

Na trávníku v Luční ulici, tréninkovém areálu Západočechů, se proháněly všechny posily. Jan Kliment, Martin Jedlička, Václav Pilař, Kristi Qose a Filip Čihák. Nechyběl ani Libor Holík, který dostal od Jablonce svolení k přestupu a jeho angažmá by se mělo dořešit v nejbližších dnech.

👥 Do přípravy vstoupí mistrovský tým FCVP v tomto složení! 🔥 💪

V pondělí se k týmu připojí Mohamed Tijani, ve středu pak reprezentanti Havel, Staněk, Kalvach. „Kluci dostali týden volno hned po sezoně. Teď jsme jim po splnění povinností u národního týmu chtěli ještě dopřát odpočinek, aby byli čerství. Ale potřebujeme, aby se zapojili co nejdříve, protože ostré zápasy se budou rychle blížit," říkal Bílek.

Kádr Viktorie však ještě není zdaleka uzavřený. „Chtěli bychom hrotového útočníka. A pořád jsme ve spojení s Janem Sýkorou, který se musel vrátit do Polska. Mluvili jsme spolu před třemi dny a existuje šance, že bude hrát u nás. Pokud by to nedopadlo, rádi bychom ještě jednoho hráče i na jeho místo," pronesl Michal Bílek.