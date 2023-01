Plzeň ruší přípravu! Kádr mistra kosí zranění a viróza

„Vzhledem k početné marodce a vyskytující se viróze jsme se rozhodli sobotní utkání zrušit. Prioritou pro nás nyní je, aby se hráči dali zdravotně do pořádku, minimalizovali jsme rizika a celý kádr byl k dispozici pro důležité herní soustředění ve Španělsku, kam odlétáme příští týden," citoval klubový web mluvčího Viktorie Václava Hanzlíka.

„Vzhledem ke zdravotnímu stavu týmu přemýšlíme, co dál. Poradíme se s lékaři a fyzioterapeuty, v jakém časovém horizontu se budou vracet kluci, kteří byli mimo hru," pronesl po utkání s divizním Petřínem asistent trenéra Pavel Horváth. Informace od lékařů zřejmě nebyly povzbudivé, klub se proto rozhodl ke zrušení zápasu s Pardubicemi, aby eliminoval riziko dalších zranění.

Mezi náhradníky nebyl ve středu reprezentační záložník Adam Vlkanova, kterého trápí svalové potíže. Stále v rekonvalescenčním módu jede posila do ofenzívy Matěj Vydra, jenž před osmi měsíci podstoupil operaci kolenních vazů. Pokud u něj půjde všechno podle plánu, měl by poprvé nastoupit na herním soustředění ve španělském Benidormu (od 10. do 21. ledna).