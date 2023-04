Plzně je mi až líto, přiznává sparťanský srdcař. Snad se nechytí na Letné

Fotbalová Plzeň se trápí. Herně sice nepropadá, ale týmu se nedaří v koncovce, což ve výsledku stojí Viktorii body. „Plzeň ale byla na Baníku lepší, jen jí to tam nepadá. Až jim to tam začne padat, bacha na to," míní v pořadu Přímák bývalý trenér národního týmu a někdejší opora Sparty Ivan Hašek. „Až Plzeň bude horší a vyhraje, tak jí to nakopne. To není tak, že by zapomněli hrát fotbal. Bojím se, aby se jim nepodařilo něco na Spartě," dodává.

Plzeňské trápení nekončí. Snad se nechytí na Spartě, obává se Ivan Hašek. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Článek Do jarní části Fortuna ligy šli obhájci titulu z prvního místa. Realita je taková, že Plzeň s odstupem hledí z třetí příčky na pražská S. Naposledy Viktoria přestřílela Baník 23:6, přesto prohrála. „Plzeň tápe, sebedůvěra hráčů, co dávají góly, není taková jako dřív. Padlo to na ně, to ale přijde na každý tým. Plzně se to drží měsíc, měsíc a půl," vidí problém Hašek. Stejně jako na Letné byli i experti v pořadu Přímák unešení z atmosféry, v jaké se utkání hrálo. „Na Baníku je to úžasné, tam nemůžete vypustit ani metr. Já tam jako hráč Sparty moc rád nastupoval. Už při rozcvičce na vás sice létala jablka, ale to vás akorát tak vyhecuje a pohltí. I pro trenéra musí být práce na Baníku pořádný adrenalin," vypráví bývalý kouč reprezentace. Přímák s bývalým reprezentantem a koučem českého národního týmu Ivanem Haškem.Video : Sport.cz Svému kamarádovi a někdejšímu spoluhráči ze Sparty Michalu Bílkovi ale vzhledem k výsledkům Viktorie v poslední době nevolal. „Nehrají špatně, je mi líto, že se jim nedaří. Takže se mu raději ozvu až po sezoně," říká Hašek. Skvělý člověk. Na co, co dokázal, si na nic nehraje. Spoluhráč i soupeř o Milanu Barošovi v pořadu PřímákVideo : Sport.cz Novinář Jan Malý se s Haškem shodne na tom, že je to o psychickém rozpoložení v plzeňském týmu. „Pořád tam jsou dobří fotbalisté. Potřebují jeden, dva výsledky a budou zpátky. Možná jim chybí i trocha štěstí," dodává šéf fotbalové sekce Sport.cz. Co dalšího zaznělo v pořadu Přímák s bývalou oporou Sparty a trenérem národního týmu Ivanem Haškem se můžete podívat ve videu. FORTUNA:LIGA PŘÍMÁK: Derby na Spartě bylo lepší než šlágr ve Francii. Experti z ciziny na Letné prý ale nadšení nebyli