Po prohře s Podbrezovou zůstal z trojice testovaných fotbalistů ve Zbrojovce pouze Granečný

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Kuchta ve Spartě? Zabiják a rozdílový hráč! Slavia dostává ochutnat svou polívčičku

Přesun útočníka Kuchty do Sparty, to je senzace fotbalového léta číslo 1. Je to překvapení nejen pro mě, ale pro všechny. Slavia tak dostává ochutnat svoji vlastní polívčičku, když v posledních letech přetahovala sama hráče Letenských, ať už jde o Stanciua nabo Plavšiče. Teď přichází transfer opačným směrem a já si myslím, že Sparta dělá správný krok. Neváhala za něj zaplatit, pětadvacet milionů není málo, ale právě takového hráče potřebovala. Letní pauza sice ještě bude dlouhá, ale už teď se hlásí jednoznačně do hry o mistrovský titul.