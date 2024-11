Po sezoně pryč. Ve Spartě zůstat nechci, přiznává Kairinen

„Vím, že v současné době se věci po osobnostní stránce vyvíjejí dobře. Uvidíme, jaká bude situace na konci sezony. Mně osobně je jedno, jestli to bude Španělsko, Itálie nebo Německo,“ rozkryl své plány pro finský web yle.fi.

Kairinen zaujal vyjma svých výkonů ve dvou titulových sezonách i v aktuálně probíhajícím ročníku, kdy se jako stabilní člen sestavy trenéra Friise podílel na postupu Sparty do Ligy mistrů po dlouhých devatenácti letech. V zápase se Stuttgartem navíc zaujal skvěle kopnutým přímým kopem, který sklidil úspěch i na sociálních sítích.

„Kaana vidím v budoucnu v nejlepších evropských ligách. Je opravdu dobrý a konzistentní týden co týden. To je něco, co velké kluby hledají. Chtějí vidět hráče, který dokáže hrát dvakrát týdně a tohle Kaan dokáže,“ chválil kouč.