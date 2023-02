Po Usorovi bude hostovat v Linci i další slávista Talovjerov

Dvaadvacetiletý Talovjerov přišel do Slavie z Českých Budějovic vloni v zimě, ale do základní sestavy se natrvalo neprobojoval, byť právě proti LASK odehrál i oba zápasy osmifinále Evropské konferenční ligy. Podzimní části aktuální sezony už strávil odchovanec Šachtaru Doněck na hostování v Liberci.

"Vzhledem k tomu, že by Maksym nedostával takovou porci minut na hřišti, kterou ve svém věku potřebuje, je hostování před letním mistrovstvím Evropy do 21 let logickým řešením. Ve hře byly možnosti české i zahraniční, po domluvě s hráčem, který preferoval Linec, ale míří do Rakouska," uvedl na slávistickém webu sportovní ředitel Jiří Bílek.