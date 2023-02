Pochvala pro Slavii. I když v létě Olayinka odejde, dát ho základu bylo správné, tvrdí expert

Druhý z hostů Přímáku, trenér Zdeněk Ščasný, v minulosti vedl v Teplicích africké hráče - Litsingiho či Nivalda. Jakou s nimi udělal zkušenost. Expert nejprve zdůrazní, že se jedná o odlišnou situaci, starou řadu let a navíc nejde o severočeský klub, ale o Slavii. „Oba odvedli v Teplicích skvělou práci. Ale že by se jim chtělo dozadu, to zrovna ne. K tomu jsme je museli tlačit. Teplice si nemohly dovolit, aby dva hráči nebránili. Ale dopředu byli mimořádní, kreativní," vzpomíná zkušený trenér.

Na tom, že Jindřich Trpišovský nasadil Olayinku do sestavy, nevidí nic divného. Je prý logické, že chtěl kouč Slavie využít v sestavě to nejlepší, co měl k dispozici. „Ani já bych nad tím nepřemýšlel. Vedení to možná naštvalo, že se vyfotil s jiným dresem, to byla asi věc manažerů než samotného hráče," zdůrazňuje a znovu vyjádří přesvědčení, že Nigerijec v základní sestavě byl jednoznačně správným krokem trenérského týmu Slavie. „Oni znají lépe hráče, já ho po povahové stránce neznám. Oni vědí, že to je skvělý kluk a není důvod ho nepostavit," dodává Ščasný.