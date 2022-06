Pokračovat, nebo skončit? Papadopulos se zatím nerozhodl. Nechtěl jsem končit sestupem, říká

A velmi podobně odpovídá i po měsíci a půl. „Zájem z Karviné je, abych ještě hrál. Ale zatím jsem jim neodpověděl. Mám do konce června dovolenou a pak se teprve definitivně rozhodnu. Takovou mám s klubem dohodu. Jsem rád, že mi v Karviné dali více prostoru na to, abych se rozhodl, protože je to pro mě těžké. Pořád ve mě hlodá to, že jsme spadli. A takto jsem končit nechtěl. Ale uvidíme," řekl Papadopulos.