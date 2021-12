Pomohl k nule, teď Talověrov míří do Slavie. Odejde na sto procent, potvrdil Horejš

„Jeho odchod je na sto procent, určitě by měl odejít. Zájem je velký," potvrdil po bezbrankové plichtě kouč jihočeského týmu David Horejš.

„Ještě nic oficiálního není, takže k tomu nyní nic říct nemůžu. Teď mě čeká dovolená a odpočinek a uvidíme, jak to dopadne. Kluby si to rozhodnou mezi sebou. Doteď jsem se především soustředil na poslední zápas v tomto roce proti Liberci, který byl pro mě padesátým za Budějovice," poznamenal rodák z Doněcku, jenž v lize za Dynamo odehrál 47 duelů a 3 si připsal v MOL Cupu.

Pod Ještědem spolehlivým výkonem v obraně přispěl k čistému kontu. Bez inkasované branky Jihočeši naposledy skončili ve druhé polovině srpna právě v domácím utkání se Slovanem. „Konečně jsme to zvládli a gól nedostali. V Liberci se hraje vždy těžko a platilo to i tentokrát. Navíc kvůli počasí nebylo hřiště nějak fantastické. Přesto jsme chtěli vyhrát, bohužel se nám to nepovedlo. Ale za 0:0 jsme také rádi, podle mě jde o spravedlivý výsledek," zhodnotil boj o první šestku v tabulce Talověrov, jehož tým byl v první půli lepším týmem než domácí, kterým pomohla tyč a břevno a jednou zastavil míč Knobloch na poslední chvíli až na brankové čáře.